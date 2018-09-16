اندلاع ثلاث حرائق في حقول "كيبوتس بئيري" بسبب بالونات حارقة

أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن ثلاث حرائق اندلعت في حقول "كيبوتس بئيري" شرقي البريج بسبب بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

يشار إلى أن المواجهات تصاعدت خلال الأيام الماضية عند الحدود الشرقية لقطاع غزة بين الشبان الفلسطينيين المتظاهرين وقوات الاحتلال، حيث أطقلت عشرات الطائرات الورقية والبالونات الحارقة اتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع من قبل الشبان الثائرين الذين يطالبون بكسر الحصار .

ووصفت مصادر الاحتلال بأن المواجهات يوم الجمعة الماضية كانت هي الأعنف ،حيث استشهد خلالها ثلاث مواطنيت وأصيب مئات آخرين .