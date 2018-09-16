نقابة المحامين: نسير خلف الرئيس في توجهاته الوطنية حتى التحرير

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، وقوفها الدائم خلف الرئيس محمود عباس (أبو مازن)في معركة الحفاظ على الثوابت الوطنية، التي يقف فيها صامدا "أمام المؤامرات الدولية التي تسعى للنيل من قضيتنا الوطنية وحقنا في تقرير مصيرنا واقامة الدولة الفلسطينية."

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، "إن الأزمات التي تفتعلها دول الشر لن تستطيع النيل من عزيمة الرئيس في التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية"، مؤكده أن الرئيس يقود مسيرة الإصرار التي كلف بها من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وأكدت "وقوفها ومبايعتها للرئيس في مساعيه المتواصلة للدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، رغم الضغوط والحصار الذي يفرض على القضية الفلسطينية بتوجهاتها التاريخية الثابتة ."

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات "إن نقابة المحامين بمركزيها في القدس وغزة تضع كافة امكانياتها القانونية تحت سلطة الرئيس لتكون الذراع القانوني الحامي لكل التوجهات الوطنية التي يرسمها، من أجل تحقيق حلم التحرير الوطني، وأثبت للقوى الدولية أن رفضه لكل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني هو دلالة واضحه أن القيادة الفلسطينية لن توافق إلا على انفاذ الأهداف والثوابت الوطنية الفلسطينية التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ الطويل والتي هي عنوان السلم والسلام التي يجب أن تكون أساس لكل مبادرة أو مناورة سياسية" .

ودعا عبيدات كافة اطياف الشعب الفلسطيني، إلى" الالتفاف حول الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس لدعمه ومساندته، وإفشال كافة المؤامرات، وحماية القرار الوطني الفلسطيني من التبعيات الإقليمية المفرطة بالثوابت الفلسطينية، للضغط على دولة الاحتلال للتسليم بحقوق شعبنا".