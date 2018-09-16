الأسير حلاحلة ينتصر على الإداري ويكمل دراسته الجامعية

لم يمنع الاعتقال والسجن الأسير في الاعتقال الإداري المتجدد منذ سنوات " ثائر حلاحله" من تحقيق حلمه في إكمال دراسته لنيل لقب البكالوريوس، والذي حرم منه ثلاثة مرات بسبب اعتقالاته المتكررة، فقد تخرج الأسبوع الفائت من جامعة الأقصى وبتقدير جيد جدا.

والأسير حلاحله " 39 عاما" أعتقل أكثر من 14 عاما، أكثر من نصفها (90 شهرا) في الاعتقال الإداري المتجدد، حيث لا يزال يخضع للاعتقال الإداري بعد تمديد اعتقاله الأخير (تموز الفائت) لأربع أشهر في سجن النقب الصحراوي.

وتخرج الأسير حلاحله من كلية الآداب قسم التاريخ بتقدير جيد جدا، بعد دراسته في كليه الشريعة في جامعة الخليل التي لم تكتمل بسبب اعتقاله المتجدد، ودراسته الصحافة في الكلية العصرية في رام الله والتي لم تكتمل أيضا بسبب إعادة اعتقاله، وفي أخر اعتقال له كان يدرس الاجتماعيات في جامعة القدس المفتوحة ولكنه أيضا لم يتمكن من مواصلة دراسته.

وخلال الاعتقال الأخير المستمر منذ أكثر من عامين، تمكن الأسير حلاحله من إكمال دراسته، من كتابة الدراسات والكتيبات أهمها التي تناولت فترة إضرابه الطويل في العام 2012 مع المحرر بلال ذياب، ضد اعتقالهما الإداري والذي أستمر 76 يوما متواصلة.

والأسير حلاحله متزوج وأب لطفلين (ميار وخطاب) حرم من التواجد معهما طوال هذه السنوات بسبب اعتقالاته المتكررة، حيث يبلغ عمر أبنته الأن ثمانية سنوات، لم يقض معها سوى عامين فقط بسبب اعتقالاته المتكررة بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي.