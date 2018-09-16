الاعلان عن انطلاق فعاليات اكسبوتك 2018

أعلن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية الراعي الرئيسي لإكسبوتك 2018 ، عن موعد إنطلاق فعاليات ( إكسبوتك) في دورته الخامسة عشر، والذي من المقرر أن يُعقد في كل رام الله وغزة في الفترة ما بين 24-26 من الشهر الحالي، تحت شعار" نحو مستقبل أفضل ". وذلك بحضور د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.يحيى السلقان رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية وعمارالعكرالرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، في مقر شركة جوال .

من ناحيته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى، على أهمية الأسبوع التكنولوجي، مشيدا بالشراكة القائمة بين الوزارة وشتى الهيئات المعنية والعاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأثنى على الشعار الخاص بالأسبوع التكنولوجي "نحو مستقبل أفضل"، لافتا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تساهم فيه التكنولوجيا في الارتقاء بواقع الشعب الفلسطيني، ودفع شتى القطاعات قدما.

ولفت إلى حيوية الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات، لا سيما على صعيد توفير خدمات الجيل الثالث، الذي أشار إلى أنه يمثل نقلة نوعية ،مبيناً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر أحد القطاعات العابرة للحدود، مشيرا بالمقابل إلى عناية الحكومة بالنهوض بهذا القطاع.

وبين د. موسى جانبا من المشاريع والمبادرات التقنية التي تنفذها الحكومة وتحديدا الحكومة الالكترونية، لافتا في الوقت نفسه، إلى العناية التي توليها الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ما دلل عليه برزمة الحوافز التي أقرتها لهذا الغرض. وأدان الممارسات الإسرائيلية بحق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينا أن الحكومة والوزارة تتابعان الملف الخاص المتعلق بنية الطرف الإسرائيلي تركيب أبراج في الضفة لتقوية نطاق تغطية الشركات الخلوية الإسرائيلية التي تخدم المستوطنات.

وأوضح أن الوزارة قامت بمخاطبة العديد من الأطراف الدولية بخصوص الإعلان الإسرائيلي حول تخصيص 40 مليون شيكل لتقوية نطاق التغطية، مبينا أن العمل على هذا الموضوع لن يتوقف.

وخلال كلمته اكد الدكتور يحيى السلقان رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات- بيتا، على ان اكسبوتك في عامه الخامس عشر مازال الحدث الاكبر والأهم على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى مستوى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتحدث عن فعاليات هذا العام والتي تشمل المؤتمر التكنولوجي المتخصص والذي يعقد بتاريخ 25 سبتمبر في فندق الميلينيوم، حيث يستضيف فيه مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في اربع مجالات رئيسية وهي: الابداع، حيث يشكل هذا القطاع اكبر منبر للإبداع والحلول الاقتصادية والمجتمعية المختلفة، والجلسة الثانية FinTech & Investment وتشمل الجلسة كل جديد فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في القطاع المالي والمعاملات الالكترونية، اما الجلسة الثالثة تحت عنوان قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجهه والتي ستكون جلسة متخصصة للنظر بالتحديات الجمة التي تواجه القطاع وسبل مواجهتها، بالاضافة الى جلسة العلاقات الدولية والتي ستركز على دور دول العالم المختلفة بالاستثمار والتنمية بهذا القطاع وأفق بناء تعاون وشراكات مختلفة وسيشارك بهذه الجلسات مجموعة من الخبراء ومدراء الشركات العالمية بالاضافة الى سفراء مثل السفير الهندي والياباني بالاضافة الى مندوبين عن مؤسسات دولية امريكية وبريطانية وفرنسية، وخبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا والارجنتين ودبي والكويت والاردن وفلسطين المحتلة.

وعليه هذه دعوة للمهندسيين ورجال الاعمال وطلبة الجامعات والرياديين للمشاركة والتشبيك والاطلاع على تجارب دولية ومحلية وقصص نجاح والتعرف على التوجهات العالمية في قطاع التكنولوجيا.

وحيث اطلق اكسبوتك هذا العام تحت شعار نحو مستقبل أفضل لما لدور التكنولوجيا في تحسين وتفعيل كافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، بالاضافة الى دوره في توفير فرص عمل وخلق افاق جديدة بالعمل بالاضافة الى الشركات الناشئة والرياديين الذين يستثمروا ويستخدموا التكنولوجيا بشكل واضح للبدء بمشاريع اقتصادية مختلفة.

كما سيشمل الحدث عشاء العمل تحت رعاية الدكتور رامي الحمدلله، بالاضافة ولأول مرة سيكون هناك يوم متخصص بالحلول الذكية يعقد بتاريخ 26/9/2018 والذي سيكون بعنوان Palestine Smart Solutions" " ، وهذا اليوم سيكون مخصص لتقوم الشركات بتقديم عروض مهنية لأفضل الخدمات والمنتجات التي لديها امام الجهات ذات العلاقة من قطاعات اقتصادية واكاديمية وحكومية وخاصة، وهذه فرصة للشركات الاستفادة من العروض والخصومات المقدمة من الشركات خلال هذا ليوم، وعلى هامش فعاليات هذا اليوم سيعقد ورشة متخصصة تحت عنوان Geo Smart Location Solutions .

وأشار السلقان الى ان الفعاليات ستعقد بالتوازي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسنقوم بقطاع غزة بعمل سلسلة من اللقاءات مع الجامعات بالاضافة الى جلسة متخصصة خاصة بدور النساء في هذا القطاع.

وفي نهاية حديثه شكر السلقان مجموعة الاتصالات الفلسطينية بالتل جروب كونهم الشريك الرئيسي على مدار ال 15 سنة السابقة وقدم شكره لباقي الرعاة والشركاء الذي يدعمون استمرارية هذا الحدث وتطوره.

من جانبه قال عمار العكرالرئيس التنفيذي لمجموعة الإتصالات الفلسطينية " يسعدنا ان نلتقي بكم وللسنة الخامسة عشرة على التوالي وبرعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات، للإعلان عن موعد اطلاق فعاليات اسبوع فلسطين التكنولوجي " اكسبوتك 2018" في الضفة الغربية وقطاع غزة ". شاكراً إتحاد شركات أنظمة المعلمومات (بيتا) على جهودهم الدائمة والحثيثة لإقامة هذا الحدث بشكل سنوي ومختلف عن كل عام لعرض أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في العالم، وعملهم المستمر والدؤوب في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص العمل للعديد من المهندسين والمختصين والخبراء والشباب المهتمين في المجال. وعلى تواصلهم الدائم