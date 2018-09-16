مصادر لـ"فلسطين اليوم": عباس رفض عرضا قطريا لحل أزمة كهرباء غزة

كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" النقاب عن رفض رئيس السلطة محمود عباس، عرضاً قطرياً لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأفادت المصادر -طلبت عدم ذكر اسمها- أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضاً عرضاً قطرياً قدمه السفير القطري محمد العمادي خلال لقائه رئيس عباس في رام الله.

واوضحت المصادر أن العرض القطري الذي قدمه العمادي للتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء في غزة، يتمثل في تقديم منحة مالية لتغطية الكهرباء لشراء وقود لمحطة كهرباء غزة لمدة ثلاثة شهور.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المنحة القطرية جاءت في أعقاب اشتداد ازمة الكهرباء في غزة، التي أدت إلى تضرر مرافق مهمة في القطاع من أبرزها قطاع الصحة، لافتاً إلى انَّ الأوضاع المتردية في غزة واشتداد مسيرات العودة التي تطالب برفع الحصار كانت دافعاً لتقديم المنحة.

في السياق، كشفت المصادر أن نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، يبذل جهوداً لإدخال الأموال إلى قطاع غزة عن طريق الأمم المتحدة، للتخفيف من الأزمات التي يعانيها القطاع، لاسيما بعد رفض عباس العرض القطري.

كما وذكرت المصادر أنَّ السفير العمادي التقى اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين تباحثا في العديد من القضايا المهمة خاصة آليات كسر الحصار عن القطاع، وآخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وشددا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات المختلفة.

ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي من العديد من الأزمات الإنسانية، ويأتي في مقدمة تلك الأزمات مشكلة نقص الكهرباء التي لا تزيد ساعات وصولها للفلسطينيين في غزة من 4 إلى 5 ساعات يوميا، وهو ما تسبب بوقوع العديد من الأزمات في المجال الصحي والبيئي وغيرها.