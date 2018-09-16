ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

دعت لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

الجهاد الإسلامي تشيد بالعملية البطولية في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:07 - 16 سبتمبر 2018
شعار الجهاد الإسلامي شعار الجهاد الإسلامي
مشاركة

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، بالعملية البطولية التي استهدفت الإرهاب الاستيطاني في بيت لحم.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" الإخبارية: إنَّ هذه العملية هي رد فعل طبيعي على ما يرتكبه الاٍرهاب الصهيوني من عدوان وجرائم بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا.

ودعت الحركة أهالي الضفة المحتلة لمواجهة شاملة مع الاحتلال وتصعيد العمليات العسكرية ضد المستوطنين.

وقتل إسرائيلي صباح اليوم الأحد إثر تعرضه للطعن من فلسطيني على مدخل إحدى المجمعات التجارية للمستوطنين ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة "العاشرة" العبرية أن إسرائيلياً قتل بعد إصابته بجراح خطيرة بالعملية التي وقعت على مدخل مجمع "رامي ليفي" القريب من مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوبي بيت لحم.

 

متعلقات