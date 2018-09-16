الزراعة توضح أسباب وقف استيراد "الذهب الأصفر" وتتحدث عن نسبة الإنتاج

تشهد الأسواق في قطاع غزة وفرة كبيرة في الإنتاج من فاكهة البلح الأحمر والأصفر، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة في قطاع غزة لاتخاذ قرار بوقف استيراد أنواع البلح المختلفة من الأراضي المحتلة.

أوضح مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة بغزة م. تحسين السقا، أن قرر الوزارة بوقف استيراد البلح الأصفر من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة يعود لأسباب عدة، وأهمها أن المنتج المحلي من البلح الأحمر تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي إضافة إلى انتاج البلح الأصفر (البرحي) في القطاع".

وأكد السقا في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الأحد، أن القرار بوقف الاستيراد يهدف إلى حماية المنتج المحلي وتشجيع المزارعين لاستثمار الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن متوسط انتاج البلح الأحمر هذا العام في قطاع غزة بلغ حوالي 12 ألف طن، مشيراً إلى أن هذه الكمية تحقق الاكتفاء الذاتي لدى المستهلك إضافة إلى أن المزارعين سيٌصدرون منها إلى الضفة المحتلة هذا العام بمقدار 400 طن من البلح عندما يتحول إلى رطب.

وبين السقا، أن عدد أشجار النخيل المزروعة في قطاع غزة وصلت إلى 250 ألف شجرة منها 150 ألف مثمرة، و100 ألف تم زراعتها حديثاً.

وعن تأثير سوسة النخيل وتأثيرها على الإنتاج قال السقا: "إن سوسة النخيل موجودة في قطاع غزة منذ 5 سنوات ويتم مكافحتها من قبل وقاية النبات في الوزارة باستمرار بالتعاون مع الصليب الأحمر"، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد مقاومتها بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن أسعار أي سلعة أو منتج تكون في بدايته غالية الثمن بينما مع اقتراب ذروة الإنتاج يصبح سعر السلعة أو المنتج في متناول يد المستهلك أي "رخيصة الثمن".

وعن قلة الإنتاج عن العام الماضي والذي يصل نحو 3 ألف طن، أكد أن الأسباب التي تؤدي لقلة الإنتاج تتمثل في الأحوال الجوية إضافة إلى اختلاف الإنتاج من سنة لأخرى.