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نتنياهو: لن نكرر ما حدث قبل45 عاما مع سوريا ومصر ومستعدون اذا فرضت الحرب

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 13:12 - 16 سبتمبر 2018
نتياهو نتياهو
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قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في مطلع جلسة الحكومة "الإسرائيلية" صباح اليوم  الاحد " علينا فعل كل شيء لمنع الحرب وسقوط القتلى ولكن في نفس الوقت ان فرضت الحرب علينا سنفعل كل شيء لننتصر بأقل خسائر.

وأشار نتنياهو "سنحيي هذا الاسبوع في المعابد اليهودية والمقابر اليهودية ذكري مرور 45 عاما على الضربة التي تلقيناها وكبدتنا الاف القتلى".  

وتابع : قبل 45 عاما اخطأت الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" في معلوماتها  حول نية مصر وسوريا  بشأن الهجوم فالخطر كان على ابوابنا  كما أخطأ المستوي السياسي "الإسرائيلي" في تلك الفترة لمنع توجيه ضربة وقائية  فلن نكرر خطئنا هذا مره اخرى .

 

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