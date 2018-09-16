غزة: مستشفى الشفاء مهدد بتوقف خدماته خلال أيام بفعل ازمة الوقود

حذرت وزارة الصحة في غزة ، من توقف الخدمات بمستشفى الشفاء الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة توقف عمل مولدات الكهرباء ونفاذ كميات الوقود المخصصة لتشغيلها.

وقال مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مؤتمر الصحة ظهر اليوم الأحد:"إن انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة إلى جانب توقف مولدات الكهرباء عن العمل سيؤدي إلى ايقاف مجمع الشفاء الطبي عن تقديم خدماته الطبية للمدنيين.

وأوضح، أن توقف المولدات سيؤثر على 420 حالة غسيل كلى، إضافة إلى وجود 8000 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية، إلى جانب توقف عمل حضانة الأطفال الخدج، وأقسام الرعايات الخاصة ومرضى الشلل ونزيف المخ.

وأشار عباس، إلى إلى وجود 600 مريض يترددون على العيادات الخارجية التابعة لمجمع الشفاء.

وقال:"إن المشكلة لم تقتصر على انقطاع الوقود فقط، بل طال الأمر انقطاع المياه عن المجمع ثلاثة مرات اسبوعياً"، لافتاً إلى أن محطة المياه داخل مستشفى الشفاء تنتج 500 كوب من المياه يومياً وهو نصف ما تحتاجه المستشفى.

وأضاف "لا نستطيع الاعتماد على مياه البحر لأنها تتلف جميع أنابيب المياه في المجمع".

ونبهت إدارة مجمع الشفاء إلى أن أقسام الأشعة والرنين المغناطيسي والـ( سي تي) ستتوقف أيضًا؛ حال لم يتم الاستجابة.

وأكد على أن "الحديث عن عدم وجو الكهرباء يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين في غزة"

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد الحصار المفروض على القطاع في ظل استمرار مسيرات العودة ويقوم بإغلاق المعابر ويمنع دخول الوقود.