الحراك الوطني: مسير بحري ثامن ينطلق من ميناء غزة غداً

أعلن الحراك الوطني لكسر الحصار اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري الثامن من ميناء غزة تجاه الحدود الشمالية غداً الاثنين.

ويأتي المسير الثامن بعد سلسلة من السفن البحرية التي يُطلقها الحراك، باتجاه المناطق الحدودية الشمالية، في محاولة لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006.

وأكد القائمون على المسير، أن هذه الرحلات تأتي للتأكيد على حق الفلسطينيين في كسر الحصار بكافة أنواعه ومن بينها المياه الإقليمية قبالة شواطئ غزة.

وفيما سبق، هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي السفن البحرية التي أطلقتها من ميناء غزة، فيما اعتقلت عدداً من المشاركين فيها.

وتحاول هذه الرحلات عادة الوصول إلى قبرص غير أن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلية تعترضها، وهو مصير يتوقع أن تلقاه هذه الرحلة.‎