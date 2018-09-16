وزير إسرائيلي يهدد: سنعود لسياسة الاغتيالات في غزة وترجيحات بقرب المواجهة العسكرية

هدد ما يسمى بوزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد إردان، بإمكانية عودة جيش الاحتلال لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، ستكون "حال أشعلت حماس المنطقة مرة أخرى".

وقال إردان وفقا للقناة السابعة الاسرائيلية "إذا قامت حماس بإشعال منطقة الحدود، سنضطر للعودة الى سياسة الاغتيالات.

وأضاف إردان أنه "من الجيد أن الجيش الإسرائيلي، نفذ هجمات"، مشيرًا إلى أنه "سيستمر حسب الضرورة". وفق قوله.

من جهتها، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية، ترجيحها بالاقتراب من "مواجهة عسكرية" جديدة ضد حماس في غزة.

ويشار الى ان عدد من المواطنين أصيبوا بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز؛ جراء اعتداء الاحتلال على المتظاهرين السلميين على الحدود شرق وشمال قطاع غزة.