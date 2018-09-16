صيدم: الصفقات أنهت معاناة اتحاد خانيونس

أكد محمد صيدم، مدرب اتحاد خانيونس، أن فريقه لعب أمام شباب رفح، من أجل الفوز واعتلاء صدارة الدوري الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة.

وانتهى لقاء اتحاد خانيونس وشباب رفح، بالتعادل السلبي، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط، حافظ بها على صدارة الترتيب ولو مؤقتًا.

وأضاف، في تصريحات لموقع كورة: "لعبنا أمام شباب رفح بهدف الفوز، لكننا حصلنا على نقطة، وهي نقطة مقبولة، خاصة أنها جاءت أمام فريق قوي وعريق".

وأوضح أن اتحاد خانيونس الذي عانى في آخر موسمين من سوء النتائج وكافح من أجل البقاء، يختلف تمامًا هذا الموسم، خاصة بعد الصفقات الجيدة التي أبرمها.

ولفت إلى أن الفريق سيواصل العمل، وسيبدأ الاستعداد للقاء الجولة الثالثة أمام غزة الرياضي، يوم السبت القادم، على استاد خانيونس.