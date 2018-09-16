مصادر "إسرائيلية" احتمالات التسوية مع غزة ضئيلة ونقترب من المواجهة

ذكرت مصادر امنية "إسرائيلية" بأن يوم الجمعة الماضية سجل ارتفاع آخر في محاولات الفلسطينيين في قطاع غزة لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش لذلك الاحتمالات للتوصل للمفاوضات بين "إسرائيل" وحماس وخاصة ان هناك احتمالات ضئيلة للتوصل لاتفاق وفقا للمعطيات على الارض.

وقال " مسيرات العودة قرب السياج" تبرز بأننا نقترب اكثر واكثر من تصعيد امني اخر مع قطاع غزة وذلك على الرغم من انخفاض عدد المشاركين في الاسابيع الماضية في عدد المتظاهرين قرب السياج الفاصل ، ولكن الجمعة الماضية شارك عشرات الآف من الفلسطينيين وتم رصد ارتفاع في محاولات استهداف قوات الجيش .

وبينت معاريف كلما يمضي الوقت ستزداد محاولات الفلسطينيين لتنفيذ عمليات ضد الجنود الإسرائيليين قرب السياج .