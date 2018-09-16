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بالأسماء: وفد من حركة فتح يزور القاهرة غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:12 - 16 سبتمبر 2018
وفد من حركة فتح وفد من حركة فتح
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أعلنت حركة فتح اليوم الأحد، أن وفداً من الحركة، سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال حوارات المصالحة الفلسطينية مع المسؤولين المصريين.

وأوضح منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في تصريحٍ صحفي على صفحته على "الفيس بوك"، أن وفداً من حركة فتح سيتوجه للقاهرة غدًا الاثنين، لاستكمال الحوار مع الأشقاء في مصر.

ووفقاً للجاغوب فسيضم الوفد كل من عزام الأحمد، وحسين الشيخ، ومحمد اشتيه، وروحي فتوح.

وتأتي هذه الزيارة، في ظل زيارات مكوكية للقيادات الفلسطينية للقاهرة لبحث ملفات المصالحة الوطنية.

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