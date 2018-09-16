بالفيديو: ريال مدريد يتعثر أمام أتلتيك بيلباو

توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، بتعادل إيجابي أمام أتلتيك بيلباو، بهدف لمثله، في معقل الأخير سان ماميس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الليجا.

سجل هدف بيلباو، ويليامز في الدقيقة 15، وسجل هدف التعادل لريال مدريد، إيسكو في الدقيقة 63.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط، في وصافة ترتيب الليجا خلف برشلونة المتصدر، مقابل 5 نقاط لأتلتيك بيلباو في المركز الرابع.

دخل ريال مدريد، المباراة، معتمدًا على الضغط منذ البداية، حيث سنحت أول فرصة للتسجيل، عبر الكرواتي لوكا مودريتش، في الدقيقة الثانية، بتسديدة جانبت مرمى بيلباو.

وأول رد من قبل بيلباو، كان عبر المهاجم ويليامز، الذي سدد الكرة في الدقيقة 15، على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وتألق الحارس البلجيكي في التصدي لتسديدتين، في الدقيقة 22، من قبل يوري بيرشيش، لاعب أتلتيك بيلباو.

وتصدى سيمون حارس أتلتيك بيلباو، لتسديدة قوية من ماركو أسينسيو، في الدقيقة 29، في وسط المرمى.

وافتتح أصحاب الأرض، أهداف المباراة، في الدقيقة 32، عبر مونياين، مستغلًا عرضية داني جارسيا وتسديدة ويليامز.

وألغى حكم المباراة، هدفا آخر لأتلتيك بيلباو بداعي التسلل، على راؤول جارسيا في الدقيقة 35 من المباراة.

ومنع سيمون، الكرواتي لوكا مودريتش من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 37، بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الباسكي.

وبانطلاق الشوط الثاني، قرر جولين لوبيتيجي، مدرب الملكي، الدفع بالبرازيلي كاسيميرو، بدلًا من الشاب داني سيبايوس، في مركز خط الوسط.

وهدد ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو، ريال مدريد في الدقيقة 49، بتسديدة قوية، لكنها كانت غير متقنة وعلت مرمى تيبو كورتوا.

وأيضًا بدأ إدواردو بيريزو، مدرب بيلباو، تغييراته بالدفع بكابا بدلا من مونياين في الدقيقة 54.

وأهدر سيرجيو راموس، فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 59، بعد ركلة حرة سددها جاريث بيل، وارتدت من الحارس سيمون، لكن راموس سدد الكرة في نفس اتجاه الحارس الشاب.

ودفع لوبيتيجي بثاني أوراقه في المباراة، إيسكو بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 60، من أجل تنشيط الجبهة الهجومية، وبعد 3 دقائق فقط، نجح إيسكو في تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية مستغلا عرضية من بيل.

وأهدر راموس، فرصة التقدم لريال مدريد في الدقيقة 73، بعدما علت الركلة الحرة التي نفذها من على حدود منطقة الجزاء، عارضة بيلباو.

واستخدم لوبيتيجي آخر تبديلاته، بالدفع بلوكاس فاسكيز بدلًا من الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 74، وواصل بيريزو، تغييراته بإشراك ميكيل سان خوسيه بدلًا من ويليامز، ودفع بمورينو بدلًا من بينات.

وبدأ لاعبو الفريقين، في الالتحامات القوية، ونال ثنائي ريال مدريد داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، البطاقات الصفراء في الدقائق الأخيرة، مقابل 5 بطاقات صفراء حصل عليها لاعبو بيلباو على مدار المباراة.

وتألق البلجيكي كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من ريكو لاعب بيلباو في الدقيقة 92، ليؤمن تعادل الملكي.