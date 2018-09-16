حملة اعتقالات واسعة في الضفة ومداهمة منازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، حملة دهم واسعة في منازل المواطنين بالضفة المحتلة، تخللها اعتقال 16 مواطناً من مناطق متفرقة من الضفة.

وأفاد المواطن فارس لولح من بلدة عورتا ان الاحتلال اعتقل فجرا شقيقيه علي وذيب لولح بعد دهم منزلهما. مضيفا ان علي لم يمض على اطلاق سراحه سوى شهرين، أما ذيب فهو والد الشهيدة دلال لولح.

وحلقت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال في أجواء قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس، الليلة الفائتة دون معرفة دوافع ذلك.

من جانب متصل، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عارف سليم من منزله في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، كما جرى دهم عدداً من المنازل في حيْ كفر سابا بالمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في أنحاء متفرقة بمدينة بيت لحم، من بينها: منزل المبعد جواد نواورة، واعتقلت محمود نواورة، وعيسى ابو عاهور.

وتم اعتقال الشابيْن حسين علي عادي، وعبدالله أحمد إخليل من منزليهما في بلدة بيت أُمّر شمال مدينة الخليل، والشاب فريد حميدان العويوي (30 عاماً) قرب المسجد الإبراهيمي.

في عناتا، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عزام النتشة، وزعم الاحتلال العثور على اسلحة وذخيرة في البلدة.

واقتحمت دوريات الاحتلال بلدات كفر الديك ودير بلوط والزاوية غرب سلفيت ووزعت منشورات تتوعد الاهالي بعقوبات بسبب راشقي الحجارة.