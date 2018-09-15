"سامسونغ" تحضر لمفاجأة غامضة

رسلت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، الدعوات لحضور حدث خاص، متعلق بإطلاقها هاتف محمول جديد، يندرج تحت سلسلة "غالاكسي" الشهيرة.

وذكرت "سامسونغ" في دعوتها، أنها ستزيح الستار عن هاتفها الذكي الجديد، في يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبينما وفرت دعوة الشركة تفاصيل قليلة، فإن كلمة "4× fun" التي تضمنتها، أدت لانتشار تكهنات بأن الهاتف الجديد مزود بـ 4 كاميرات، أو ربما هاتف قابل للطي.

وأطلقت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة، أحدث هواتفها الذكية "غالاكسي نوت 9" في شهر أغسطس/آب.

وعلى الرغم من موقعها الريادي، فقد شهدت "سامسونغ" انخفاضا بنسبة 22% في مبيعات تقنية الهواتف الذكية في الربع الثاني من العام الحالي.

وتأتي دعوة "سامسونغ" الجديدة، بعد أيام من كشف منافستها شركة "أبل" الأمريكية عن تشكيلة جديدة من هواتفها "آيفون"، والتي تبدأ بأسعار من 749 دولار إلى 1،099 دولار للعملاء الأمريكيين.

وتراجعت "أبل" مؤخرا إلى المركز الثالث في سوق الهواتف الذكية، وراء شركة "هواوي"، على الرغم من أن مبيعات الشركة الصينية في الولايات المتحدة محدودة.

وفي ذات السياق، قامت شركة "غوغل" الأمريكية بجدولة حدث إعلامي في 9 أكتوبر المقبل، والتي من المتوقع أن تكشف فيه عن هواتفها "بيكسل"، بعد تحديثها وتطويرها، وذلك في شعي منها إلى تحقيق مكاسب في شريحة متميزة مع هواتفها المحمولة ذات العلامات التجارية الخاصة.