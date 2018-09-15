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ليفني: يجب الانتهاء من ملفات التحقيق مع نتنياهو قبل إجراء الانتخابات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:04 - 15 سبتمبر 2018
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دعت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت إلى الانتهاء من ملفات التحقيق المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل إجراء الانتخابات العامة.

وأضافت في كلمة لها خلال ندوة ثقافية عقدت اليوم في حولون وفق ما ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أنه يتعين على ميندلبليت وضع جميع ملفات التحقيق الأخرى جانبا لــ "نعرف عندما تحين الانتخابات ما الذي قام به نتنياهو ومقربوه بالفعل في ديوان رئاسة الوزراء".

واتهمت رئيسة المعارضة نتنياهو بالعمل على تقسيم الإسرائيليين وزرع الفتنة بينهم ليكونوا ضد بعضهم البعض.

وأضافت أنه من الأهمية بمكان للأجيال القادمة في إسرائيل الانفصال عن الفلسطينيين وعن نتنياهو في إطار انتخابات ديمقراطية.

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