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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تنويه من الداخلية بشأن السفر عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:00 - 15 سبتمبر 2018
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أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء السبت، تنويهًا بشأن السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد.

وقالت الداخلية إنه "استكمالاً للإعلان السابق بخصوص السفر غداً عبر معبر رفح، سيكون السفر حتى رقم (50) فقط من الحافلة الخامسة".

وكانت الداخلية، قد أعلنت صباح اليوم أن الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح يوم الأحد، هي الحافلة المرجعة من يوم الخميس والمتبقي من الحافلة الثالثة والحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (10/9) .

وطالبت داخلية غزة المسافرين التواجد غداً الساعة السادسة صباحاً في صالة أبو يوسف النجار، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

 

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