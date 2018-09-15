علماء يحذرون من "خدعة التخفي"

حذر علماء نفسيون من تنفيذ "خدعة التخفي" مع الأطفال، بعد الانتشار الكثيف لمقاطع فيديو تصور هذه الحيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد الخدعة على إجراء لعبة سحرية غير حقيقية وإيهام شخص ما باختفائه كدعابة طريفة، لكن عند تنفيذها مع الأطفال قد تتسبب لهم بنوبات بكاء وفزع.

ورغم طرافة الفكرة، أثارت اللعبة موجة غضب على مواقع التواصل، لا سيما عند تأديتها مع الأطفال بعد انتشار مقاطع فيديو تظهرهم في حالة خوف هستيري.

وقالت فيونا مارتن خبيرة الطب النفسي في مركز سيدني للصحة النفسية للأطفال بأستراليا، إن الحيلة تعد خطيرة عند تنفيذها مع الأطفال.

وأوضحت في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "يبدو أن هذا يسبب ألما غير ضروري للأطفال، ومن أجل ماذا؟ أي شيء يسبب الألم للأطفال لا يمكن أن يكون جيدا بالنسبة لهم".

واعتبرت مارتن أن "هناك عدة طرق أخرى لتوفير بيئة محفزة للأطفال، بإمكانك ممارسة الرياضة أو الفنون معهم"، أما إيهامهم بالاختفاء فـ"لا يقدم لهم أي فائدة إدراكية".