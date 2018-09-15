ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

علماء يحذرون من "خدعة التخفي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:30 - 15 سبتمبر 2018
لعبة التخفي لعبة التخفي
مشاركة

حذر علماء نفسيون من تنفيذ "خدعة التخفي" مع الأطفال، بعد الانتشار الكثيف لمقاطع فيديو تصور هذه الحيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد الخدعة على إجراء لعبة سحرية غير حقيقية وإيهام شخص ما باختفائه كدعابة طريفة، لكن عند تنفيذها مع الأطفال قد تتسبب لهم بنوبات بكاء وفزع.

ورغم طرافة الفكرة، أثارت اللعبة موجة غضب على مواقع التواصل، لا سيما عند تأديتها مع الأطفال بعد انتشار مقاطع فيديو تظهرهم في حالة خوف هستيري.

وقالت فيونا مارتن خبيرة الطب النفسي في مركز سيدني للصحة النفسية للأطفال بأستراليا، إن الحيلة تعد خطيرة عند تنفيذها مع الأطفال.

وأوضحت في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "يبدو أن هذا يسبب ألما غير ضروري للأطفال، ومن أجل ماذا؟ أي شيء يسبب الألم للأطفال لا يمكن أن يكون جيدا بالنسبة لهم".

واعتبرت مارتن أن "هناك عدة طرق أخرى لتوفير بيئة محفزة للأطفال، بإمكانك ممارسة الرياضة أو الفنون معهم"، أما إيهامهم بالاختفاء فـ"لا يقدم لهم أي فائدة إدراكية".

 

متعلقات