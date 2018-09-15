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لهذا السبب بلدية غزة تهدد بإغلاق ملعب اليرموك!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:53 - 15 سبتمبر 2018
ملعب اليرموك ملعب اليرموك
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هددت بلدية غزة بإغلاق استاد اليرموك البلدي التابع لها في وجه الدوري العام الممتاز حال تكررت أعمال التخريب من قبل جماهير الأندية، ونقلت هذا التهديد إلى رئاسة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وكانت أرضية الملعب قد تعرضت لإحراق أجزاء منها، نتيجة لإلقاء الشماريخ والمفرقعات النارية خلال مباراة الشجاعية وخدمات رفح.

بدوره، قال محمد العمصي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد كرة القدم إن البلدية أبلغتهم نيتها إغلاق الملعب, في حال تكررت حالات التخريب التي أصابت المضمار وأرضية الملعب، وعليه قرر الاتحاد اتخاذ قرارات قاسية بحق المخالفين.

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