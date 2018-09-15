"القوى الوطنية" تدعو لتكثيف التواجد في الخان الأحمر على مدار الساعة

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى تكثيف التواجد اليومي في الخان الأحمر على مدار الساعة، لإفشال محاولات الاحتلال تنفيذ عملية هدمه، والتصدي للاحتلال بكل الإمكانات المتاحة مع نشطاء المقاومة الشعبية وأهالي الخان الأحمر، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمتضامنين الدوليين.

وأشارت "القوى"، في بيان لها، اليوم السبت، إلى اعتبار يوم الثلاثاء المقبل (الثامن عشر من الشهر الجاري) يوم نصرة وإسناد شعبي لجبل الريسان غرب رام الله، لإفشال مشروع الاستيطان الاستعماري لأرضنا والدفاع عنها، حيث ستكون الفعالية بعد صلاة العصر ثم الانطلاق لجبل الريسان.

كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل، يوما لتصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال وتوسيع الحراك مع الخان الأحمر، حيث ستؤدى صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام إسنادا لأهلنا، ومن ثم تنطلق المسيرة باتجاه الشارع الرئيسي.