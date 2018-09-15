عريقات: الرئيس عباس قد يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن الرئيس محمود عباس قد يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وأشار عريقات في لقاء متلفز مع قناة "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذا القرار قد يتم مناقشته في أطر المؤسسات الفلسطينية الرسمية وقد يتم اتخاذ قرار من قبل الرئيس عباس بشأنه.

واتهم المسؤول الفلسطيني، الإدارة الأميركية ببدء تنفيذ صفقة القرن، مشيرا إلى وجود مخطط الآن لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

ولفت عريقات إلى أن السلطة الفلسطينية لم تفتح معارك جانبية مع الإدارة الأميركية.

وبيّن أن الأميركيين لم يتشاورا مع السلطة بشأن أي مقترح يتعلق بعملية التسوية.

وفي وقت سابق، أكد عريقات أن السلطة الفلسطينية ستجتمع اليوم لبحث عدد من القضايا منها خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، والتنسيق مع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.