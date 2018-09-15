يديعوت:أمريكا توقف تمويل مشروع "إسرائيلي" فلسطيني ب10 مليون دولار

كشفت صحيفة يديعوت بأن الإدارة الامريكية برئاسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب أوقف تمويل كان سيوجه للسلطة الفلسطينية ، والحديث هنا يدور عن تمويل لمبادرات لتقريب وجهات النظر بين "إسرائيليين" وفلسطينيين ، وقد صرح مسؤولين أمريكيين لصحيفة نيويورك تايمز بأن الحديث يدور عن التمويل الاخير للمشروع الذي تموله امريكا .

وقال السيناتور الديمقراطي "باتريك ليهي" بأنه قد تم ابلاغه الاسبوع الماضي من قبل مسؤولين في الوكالة الامريكية للتطوير الدولي لإدارة الصراعات بأنها لن تحصل على مبلغ التمويل بقيمة 10 مليون شيكل.

ومن بين المشاريع الممولة ضمن خطة التمويل مباريات كرة قدم بين فتيات فلسطينيات واخريات "اسرائيليات" ولقاءات بين مزارعين إسرائيليين وفلسطينيين ولقاء بين شبان مقدسيين من شرقي القدس وآخرين يهود من غربي القدس.

والآن سيتم تحويل المبلغ لعقد لقاءات بين شبان يهود وآخرين من فلسطيني الاراضي المحتلة في الداخل المحتل.

وامس الجمعة قالت الوكالة الامريكية لحل الصراعات بأنه في اعقاب قرار الادارة الامريكية بما يتعلق بالدعم المالي للفلسطينيين فلم ينجح موظفي الوكالة لتجنيد اموال لصالح الضفة الغربية وقطاع غزة .