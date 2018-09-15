بعد قطع مخصصاتهم:أربعة أسرى يضربون عن الطعام

أعلن الأسرى المحررين المضربين عن الطعام، الرافضين لقطع السلطة الفلسطينية مخصصاتهم، دخول أربعة أسرى في سجون الاحتلال الى الإضراب المفتوح عن الطعام، على خلفية قطع مخصصاتهم المستحقة.

وقالت اللجنة الإعلامية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، اليوم السبت، ان أربعة أسرى أعلنوا اضرابهم عن الطعام على خلفية قطع الرواتب من قبل السلطة الفلسطينية، وهم نزيه ابو عون وعرفات ناصر وعرفات القواسمي وشكري الخواجا.

وطالب الأسرى عدم التعامل معهم بطريقة العقاب، اذ دخلوا السجون دُفعت واذا خرجوا منها قُطعت، كما اعتبروا عمليه قطع الرواتب محاكمة للنضال الوطني الفلسطيني وحركته.

ودعوا الجهات ذات الاختصاص وقف طريقة التعامل معهم بهذه الطريقة المسيئة، مضيفين أن الاسير الفلسطيني بات تحت مقصلة داخليه وخارجيه لذلك على من يعنيه الامر التفطن الى ان الاسير لازال في الوعي الفلسطيني الخط الاحمر الذي ان تجاوزناه سقطت كل الخطوط.

وحذرت اللجنة الإعلامية من خطورة الموقف خاصة بعد اعلان الاسرى المحررين المضربين نيتهم الدخول في مرحله الاضراب عن الماء الاثنين القادم.

يذكر ان السلطة قطعت رواتب 35 اسيراً ومحرراً، بحجة "المخالفة السياسية"، اذ يخوض 6 منهم اضراباً مفتوحاً عن الطعام في ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله.