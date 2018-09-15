حقيقة عرض غرينبلات 5 ملايين دولار على عباس

نفى المبعوث الامريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات التقرير الإعلامية التي تحدثت بأن الرئيس دونالد ترامب عرض 5 مليار $ على رئيس السلطة محمود عباس مقابل دخوله في مفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي".

ووصف غرينبلات، في تغريده على صفحته في "تويتر"، ما نقلته صحيفة Globes الاقتصادية الإسرائيلية حول العرض المذكور، بـ"الأسطورة".

وتابع: "حينما تكون خطة السلام معلنة، قد تريد السلطة الفلسطينية، إذا كانت جادة في البحث عن سلام وتحسين حياة الفلسطينيين، أن تعيد نظرها في الخطة".

وأضاف: "من العبث دفع 5 مليار دولار لطرف مقابل عودته إلى طاولة المفاوضات. كيف سيقود ذلك إلى إحلال سلام؟".