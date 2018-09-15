6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة "صوت الاسرى"، أن ستة أسرى من الضفة الغربية يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

من مدينة جنين/ الأسير نهار أحمد عبد الله السعدي (36 عامًا) المحكوم بالسجن 4 مؤبدات و20 عامًا وهو معتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن أبرز التهم التي وجهها الاحتلال له الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتوصيل الشهيدة هبة عازم دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة في 19 من مايو عام 2003 وأدت إلى مقتل أربعة اسرائيليين وإصابة (76) آخرين.

يعاني من التواء في العمود الفقري، وعلى الرغم من نقله عدة مرات إلى "عيادة سجن الرملة" إلا أنه لم يجد العلاج اللازم له.

والأسير عارف محمد عارف بشارات (34 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة قلقيلية/ الأسير محمد مصطفى محمد ذرة (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير إبراهيم يوسف إبراهيم عطية (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير نبيل حماد مصطفى البيراوي (55 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد مصطفى محمود خريوش (34 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى تسعة أعوام في سجون الاحتلال.

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