فجراً : مواجهات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر السبت، حملة مداهمات واعتقالات، تخللها مواجهات، في مناطق متفرقة من الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب فتحي القرعاوي في طولكرم وفتشته واستجوبت ساكنيه.

وقالت مصادر محلية، إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا جبل النصر في مخيم نور شمس بطولكرم واقتحموا منزل الشيخ فتحي القرعاوي وفتشوه .

واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات بمدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بالمدينة، وسط مواجهات مع عشرات الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد معين طبنجة بعد مداهمة منزله في شارع المريج بحي رفيديا، وهو شقيق لأسيرين اعتقلهما الاحتلال مؤخرا، والشاب هيثم محمود العكة من منزله في منطقة خلة العامود.

وفي جنين، اندلعت فجر اليوم السبت مواجهات واسعة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين تخللها إطلاق للنار وإصابات بالاختناق.

واعتقلت وحدة خاصة للاحتلال "اليمار" فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان من مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال الخاصة اعتقلت الشبان أدهم الهندي وأيمن أبو ميالة وعمرو خشان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وكانت قوات كبيرة من وحدة " اليمار " وهي وحدة كوماندوز مختصة بالاختطاف، اقتحمت الحارة التحتا بالمخيم من بوابة الجدار الفاصل، وداهمت عددا من المنازل.

واستدعت الوحدة الخاصة تعزيزات عسكرية من الحاجز العسكري أثناء مداهمة الحارة التحتا بالمخيم، رافقها طائرة استطلاع خلال عملية الاعتقال.