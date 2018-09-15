الطقس: أجواء صافية ومستقرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية باردة نسبيا في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.