الجهاد الإسلامي يدعو شعبنا في كل مكان لإعلان النفير العام

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جماهير شعبنا في كل مكان لإعلان النفير العام للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات وتهديد عصابات الإرهاب الاستيطاني باقتحام المسجد الأقصى.

واعتبرت الحركة في بيان لها مساء الجمعة أن ما يجري إعلان حرب يستوجب من الجميع عرباً ومسلمين التصدي له بكل السُبل.

وتوجهت حركة الجهاد الاسلامي بالتحية والاعتزاز لجماهير شعبنا التي أثبتت اليوم إصرارها على تصعيد المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية وتأكيداً على الحق في الحرية والكرامة وحماية الأرض والمقدسات.

ونعت الحركة عند الله تعالى الشهداء الأبرار الذين خضبت دماؤهم أرض فلسطين الطاهرة ولتبقى هذه الدماء شاهدة على إرهاب الاحتلال الصهيوني ورجس المتآمرين والظالمين والساكتين على هذا الحصار الظالم والعدوان الغاشم.

وأكدت الحركة في بيانها أن شعبنا لن يستسلم أمام سياسات الإرهاب والحصار والتطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بدعم أمريكي، و أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستتواصل، و ستواجه مشاريع التهويد والاستيطان في القدس والضفة الغربية وسائر فلسطين.