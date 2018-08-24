زيدان يحدد "رغبته" المستقبلية.. في حالة واحدة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، رغبة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حال رحيل مديره الفني الحالي جوزيه مورينيو.

والمدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد الإسباني، بلا عمل حاليا منذ رحيله عن الناي الملكي نهاية الموسم الماضي.

ومع زيادة الضغوط على مورينيو في "أولد ترافورد"، كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن زيدان "ينتظر عرضا من مانشستر يونايتد في حال إقالة المدرب البرتغالي".

وكانت تقارير سابقة ربطت زيدان بتدريب منتخب فرنسا بعد رحيله عن ريال مدريد، إلا أن تتويج بلاده باللقب العالمي عزز بقاء ديدييه ديشامب في منصبه.