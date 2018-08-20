معالجة 3 آلاف حاج ووضع حجاج فلسطين مطمئن

أعلن رئيس بعثة الحج الطبية الفلسطينية، الطبيب نزار مسالمة، فجر اليوم الاثنين، أن البعثة تعاملت مع ثلاثة آلاف حالة مرضية تمثلت بإنفلونزا موسمية وآلام بالمفاصل نتيجة الاعياء والتعب والإرهاق والحرارة المرتفعة في مكة المكرمة.

وقال مسالم: إن البعثة المكونة من 44 طبيباً ما بين طبيب بمختلف التخصصات والطب الفوري والعناية الأولية توزعوا على كل أماكن الحجاج، وتم توزيع الأدوية مناصفة ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضاف، أنه وبتوجيهات من وزير الصحة، جواد عواد افتتحت البعثة الطبية ثمانية عيادات في أماكن سكن ضيوف الرحمن من حجاج فلسطين، موضحاً أن العيادات منها اثنتان تعمل على مدار الساعة وبعضها يعمل لمنتصف الليل وأخرى كطوارئ في سكن الأطباء.

وأشار إلى أن حالات مرضى غسيل الكلى تم التنسيق مع المستشفيات السعودية لتقديم اللازم لها، وتلقت ما يلزمها، منوها إلى أن فريق التنسيق الطبي والعناية الوقائي في وزارة الصحة السعودية زار العيادات واطمأن على عدم وجود أو انتشار وبائيات أو أمراض معدية بين الحجاج.

ودعا الحجاج لأخذ الحيطة والحذر من ظروف الطقس، والزحام والحرص على الراحة بما لا يؤثر على العبادة وتجنب أكل الأطعمة المكشوفة واخذ قسط كاف من النوم والتزود بالماء والسوائل.

وشدد مسالمة على أن فريق الأطباء يطمئنون أبناء شعبنا على صحة وسلامة الحجيج، متمنياً لهم الصحة والعافية والحج المبرور.