قوات الاحتلال تطلق النار نحو شاب شمالي بيت لاهيا

ذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أطلقت النار صباح اليوم الاثنين نحو شاب شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووفقاً للتلفزيون "الإسرائيلي"، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على الأراضي الفلسطينية شمال بيت لاهيا أطلقت النار نحو شاب بحجة إطلاقه النار عليهم.

وحسب مصادر الاحتلال، فالشاب أصيب جراء اطلاق النار نحوه ولم تعرف حالته.

ولم تؤكد أي مصادر فلسطينية الحديث عن إصابة شاب خلال إطلاق النار.

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة منذ عدة أيام جلسات لبحث سبل التهدئة على الحدود وفي قطاع غزة، بعد عدوان كبير شنه الاحتلال على القطاع منذ بدء مسيرات العودة أدى لاستشهاد أكثر من 170 شهيداً وجرح أكثر من 18 ألف مواطن.