زلزال جديد يضرب جزيرة "لومبوك" الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الأحد، أن زلزالا جديدا قوته 6.3 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية، بعد أن قتل زلزال أكثر من 430 شخصا هناك في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي بأن "الزلزال كان على عمق 7.9 كيلومتر".

ومنذ وقوع الزلزال الذي حدد مركزه في شمال الجزيرة البركانية الأحد 5 آب أغسطس الجاري، سجلت أقوى هزة ارتدادية الخميس التاسع من الشهر ذاته وبلغت 5.9 درجة.

فبحسب السلطات الإندونيسية، فإنه بات أكثر من سبعين ألف شخص مشردين، وينامون في ملاجئ هشة، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص في المعونات.

وأتى الزلزال بشكل تام على بعض القرى في الجزيرة البالغة مساحتها حوالى 4700 متر مربع، وبات السكان ينامون في العراء، بعيدا عن منازلهم خوفا من هزات ارتدادية قد تلحق المزيد من الأضرار.