السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة، وعددهم أكثر من مليون وستمائة ألف حاج من أكثر من ثمانين دولة في العالم.

وقال المدير العام للجوازات في المملكة العربية السعودية، سليمان بن عبد العزيز اليحيى، صحفي بمكة المكرمة: "إن مليونا و648 ألفا و629 حاجاً وصلوا إلى المملكة عبر جميع منافذها لأداء فريضة الحج.

وأشار إلى اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مؤكداً أن مديرية الجوازات جندت خلال خطة مرحلة القدوم الأطر البشرية المؤهلة، مدعومة بالأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج وفي وقت قياسي.

وأضاف اليحيى، أن المديرية تستعد للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم، داعياً الحجاج للالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج.

وبين أن السلطات السعودية قررت أن تجعل من موسم الحج الحالي "حجا ذكياً" من خلال استخدام التكنولوجيا، خاصة تقنية الاتصالات وربطها بالتقنيات الذكية لتنسيق الحجيج، على أن تتحول كل خدمات الحج إلى خدمات إلكترونية بالكامل بحلول عام2030.

وسخرت السلطات السعودية الوسائل والتجهيزات اللازمة لإنجاح استقبال وإدارة الحجيج في واحد من أكبر التجمعات البشرية على الإطلاق، ومن ذلك توسعة الحرمين الشريفين وإنجاز شبكة قطار المشاعر المقدسة والانتهاء من توسعة وإنشاء مطارات أخرى لاستقبال ضيوف الرحمن في البقاع المقدسة.