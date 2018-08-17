ترامب يهدد مجددا عبر تويتر: سوف نخنق تركيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".

وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر الخميس: "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا".

وكان ترامب هاجم تركيا خلال اجتماع إدارته الخميس، حيث قال: "لم يثبتوا أنهم صديق جيد... لديهم قس مسيحي عظيم هناك. إنه رجل بريء".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ساعدت تركيا في واقعة ذات صلة، لكن حليفتها في حلف شمال الأطلسي لم ترد الجميل".

بدوره أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في ذات الاجتماع أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون، وقال منوتشين: "لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعا".