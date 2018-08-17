يعالون: سطوة سارة على نتنياهو وصلت للتحكم في تعيينها سكرتيره العسكري

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، إن سارة زوجة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كانت تجري مقابلات مع مرشحين لمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو بدلاً منه.

جاء ذلك في مقتطفات من مقابلة ليعالون مع القناة العبرية الثانية، ستبث كاملة مساء اليوم الجمعة.

وأضاف أن "وزارة الجيش كانت تبعث مرشحين لهذا المنصب إلى مقر رئاسة الوزراء، لإجراء مقابلة مع نتنياهو، وعند عودتهم كانوا مصدومين لأن المقابلات كانت تجرى مع سارة زوجته".

وأشار إلى أن رئيس أركان الجيش عبر عن غضبه بعد معرفته أن سارة هي التي قامت بإجراء المقابلات مع المرشحين.

ولفت يعالون إلى أن "تعيين رئيس هيئة الأركان نفسه، كان يخضع لاعتبارات شخصية وليست مهنية بالنسبة لنتنياهو".

وقال إنه عندما رشحت قيادة الجيش جادي آيزنكوت لهذا المنصب، كان نتنياهو يسعى لتعيين قائد عسكري آخر هو يائير جولان، لأنه يرى فيه "شخصا مخلصا".

لكن بعد ترشيح قيادة الجيش لآيزنكوت، أخّر نتنياهو الموافقة على طرح اسمه أمام الحكومة عدة شهور؛ لأنه كان معنيا بجولان.

وأضاف يعالون أن التعيينات لدى نتنياهو لا تجري حسب السيرة المهنية وقدرات المرشح، بل حسب توقعه فيما يخص ولاءات المرشحين له.

وذكرت القناة الثانية أن "المعسكر الصهيوني" تحالف (حزب العمل والحركة) المعارض اعتبر تدخل عائلة نتنياهو في اتخاذ قرارات ذات طبيعة سياسية أمنية أمرا غير مقبول.

من ناحيته نفى مكتب نتنياهو تصريحات يعالون، وقال إن المقابلات مع مرشحي منصب السكرتير العسكري جرت مع نتنياهو فقط.

الجدير ذكره أن نتنياهو يخضع اليوم، لجلسة تحقيق جديدة في قضية شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، وموقع "واللا" الإخباري، والمعروفة إعلاميا بـ"الملف 4000"، كما ذكرت القناة العاشرة.