جيش الاحتلال لجنوده: احذروا "حماس" تريد السيطرة علي هواتفكم

أصدر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً تحذيرياً لجنود الاحتلال جاء فيه: "أيها الجندي احذر حماس تحاول السيطرة على هاتفك الخلوي".

كما وحذر الناطق باسم جيش الاحتلال الجنود من مغبة كشف هويتهم عبر تطبيق "انستغرام".

يذكر أن شركة المعلومات الإسرائيلية "Clearsky" المختصة في شؤون حماية سايبر، ذكرت قبل أيام أن مخترقين من "حماس" حاولوا التسلل لملفات شخصية لحسابات إسرائيليين على شبكة الفيسبوك، من خلال استخدام حسابات مزورة بهدف السيطرة على هواتفهم ومراقبتهم بعد اجراء مكالمات محلية".

وقالت الشركة إنه من المرجح أن يكون هجوم "حماس" الإلكتروني في بدايته.