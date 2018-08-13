السلطات الأردنية تكشف هوية "خلية البلقاء"

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، بأن "خلية البلقاء"، ليست تنظيما وإنما من المؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الداخلية سمير مبيضين والمتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، ومدير الدرك فاضل الحمود، ومدير الأمن العام حسين الحواتمة، في مبنى مديرية الدرك، للحديث عن تفاصيل العملية.

وكشف وزير الداخلية، أن "أعضاء الخلية الإرهابية أردنيون، والمعلومات الأولية لا تشير لارتباطات لهم بالخارج".

وأضاف أن "التحقيقات مع المعتقلين جارية، وكشفت عن مخططات أخرى لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية".

وتابع "الخلية الإرهابية ليست تنظيما، ولكنهم يحملون الفكر التكفيري، ويؤيدون داعش".

وأوضح مدير الدرك اللواء الحواتمة، أن "التحقيقات تشير بأن الخلية نشأت حديثاً، وهم أشخاص انتسبوا للفكر التكفيري مؤخراً".

فيما اعتبرت متحدثة الحكومة، أن الأردن يعيش معركة ضد "الإرهاب"، وعملية السلط "ليست استثناء".