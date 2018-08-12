الاحتلال يفرج عن 4 صيادين اعتقلهما صباح اليوم

افرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاحد، عن 4 صيادين اعتقلتهم بحريته صباح اليوم.

واعلن اتحاد لجان الصيادين ان الاحتلال افرج عن 4 صيادين، فيما لايزال يعتقل صيادًا ويبقي مركبهم مصادرًا.

وكانت البحرية الاسرائيلية هاجمت صباح اليوم عددا من مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة واعتقلت عددا منهم.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين لـ معا: ان جيش الاحتلال اعتقل 5 من الصيادين وصادر مركبا كانوا يعملون على متنه ونقلتهم الى جهة مجهولة.

وأوضح عياش، ان الزوارق الحربية اطلق النار صوب المراكب دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

واعتقلت البحرية الصيادين الشقيقين ناصر وحسن فضل بكر، والاشقاء الثلاثة ياسر واحمد وفضل ناصر بكر.