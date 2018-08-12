صراخ ورفع صوت بين وزراء الكابنت حول اغتيال هنية

كشفت القناة العبرية العاشرة تفاصيل اخرى عن جلسة المجلس الامني المصغر التي انعقدت يوم الخميس الماضي، والتي بحثت الرد العسكري الاسرائيلي ضد قطاع غزة.

ووفقا للقناة العاشرة، فتخلل الجلسة صراخ وتبادل اتهامات بين وزير الحرب افيغدور ليبرمان ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس.

ووفق المصدر الذي حضر الجلسة، فقد كان صوتهما مرتفعاً جدا، فوزير المواصلات كاتس صرخ في وجه ليبرمان قائلا له: " هل قمت باغتيال اسماعيل هنية اين هو وعدك لاغتيال هنية خلال 48 ساعه ؟ " فرد عليه ليبرمان ما هي مساهمتك بالضبط يا سيد كاتس".

و عقد الكابنت جلسة اخرى اليوم استغرقت اربع ساعات لم يرشح عنها اي شيء.