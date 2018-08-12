ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

صراخ ورفع صوت بين وزراء الكابنت حول اغتيال هنية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:56 - 12 اغسطس 2018
الكابينت الكابينت
مشاركة

كشفت القناة العبرية العاشرة تفاصيل اخرى عن جلسة المجلس الامني المصغر التي انعقدت يوم الخميس الماضي، والتي بحثت الرد العسكري الاسرائيلي ضد قطاع غزة.

  ووفقا للقناة العاشرة، فتخلل الجلسة صراخ  وتبادل اتهامات بين وزير الحرب افيغدور ليبرمان ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس.

 ووفق المصدر الذي حضر الجلسة، فقد كان صوتهما مرتفعاً جدا، فوزير المواصلات كاتس صرخ في وجه ليبرمان قائلا له: " هل قمت باغتيال اسماعيل هنية  اين هو وعدك لاغتيال هنية خلال 48 ساعه ؟ " فرد عليه ليبرمان ما هي مساهمتك بالضبط  يا سيد كاتس".

و عقد الكابنت جلسة اخرى اليوم استغرقت اربع ساعات لم يرشح عنها اي شيء.

متعلقات