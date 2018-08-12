نتنياهو يهدد بانتخابات مبكرة حال عدم حل قضية قانون التجنيد

هدد رئيس وزارء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإجراء انتخابات مبكرة حال عدم وصول الائتلاف الحاكم في إسرائيل لحل وسط بشأن قانون التجنيد في ظل معارضته الشديدة من الأحزاب الدينية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر مطلع على سير اجتماع عقده نتنياهو اليوم الأحد مع زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم، أنه قال خلال الجلسة: "إذا لم نجد حلا لتمرير مشروع قانون التجنيد في غضون أسبوعين، سنقرر موعدا للانتخابات (في الكنيست)".

وأشار نتنياهو، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى استعداد معسكره للتوصل إلى حل وسط، موضحا أن الكرة حاليا في ملعب الأحزاب الدينية المحافظة.

ولكن حزب "الليكود"، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أن "نتنياهو يواصل جهوده لإيجاد حل لمسألة قانون التجنيد".

والأسبوع الماضي، منحت المحكمة العليا في إسرائيل الحكومة مهلة جديدة مدتها 3 أشهر للبت في القانون "مثار الجدل" داخل الائتلاف الحكومي، بعد انتهاء مهلتها السابقة في شهر سبتمبر المقبل لإيجاد صيغة نهائية للقانون.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة "جيروساليم بوست" إلى أنه نظرا لصعوبة الوصول إلى اتفاق بين شركاء الائتلاف في هذا الشأن، رأى الكثيرون من السياسيين أن الموعد الجديد للمحكمة، 2 ديسمبر هو الموعد النهائي للدعوة إلى إجراء انتخابات.

ويطالب الحزبان الدينيان "يهدوت هتوراه" و"شاس"، المشاركان في الائتلاف الحكومي، بأن يعفي قانون التجنيد المتدينين من الخدمة العسكرية بدعوى أن التفرغ لدراسة التوراة توازي في أهميتها الخدمة العسكرية، فيما يصر وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على عدم استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية، لترسيخ مبدأ توزيع عبء الدفاع عن إسرائيل على جميع الإسرائيليين الساري عليهم القانون دون استثناء.