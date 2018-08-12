إصابة 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد 12 أغسطس/آب، إصابة عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر.

وأوضحت الشرطة أن حادث إطلاق نار وقع في ضاحية "موس سايد" على طريق كليرمونت بمدينة مانشستر، أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.

وأشارت الشرطة في بيان رسمي إلى أن الإصابات تتراوح ما بين طفيفة إلى خطيرة.

وقالت الشرطة إنها بعثت أفراد الشرطة الخاصة إلى المنطقة، وفرضت طوقا أمنيا لحين انتهاء التحقيقات حول الحادث، دون أن تفرج عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث ومنفذه.

وقالت ديبي دولي، مديرة التحقيقات: "لحسن الحظ لا يبدو أن أي من الإصابات هناك خطورة على حياتها، ولا يزال أفراد الأمن يحاولون تحديد موقع إطلاق النار والمسؤول عن هذا الهجوم الخطير، عن طريق الحديث مع شهود العيان ومراجعة الدوائر التليفزيونية المغلقة".