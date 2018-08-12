قطع مخصصات 200 أسرة من مستفيدي الشؤون في غزة.. هذه هي الأسباب!

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة د. يوسف إبراهيم اليوم الاحد، حجب 200 أسرة كانت تستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، واصفاً الحجب بـ"المنطقي"، كونه خاضع لمعايير إدارية عادلة.

وعزا إبراهيم في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" قطع الدفعة الأخيرة لأسبابٍ عديدة، منها وجود مصدر دخل او تغيرات على أوضاع الأسر المستفيدة الأمر الذي أفقدهم حقهم في الاستفادة من مخصصات الشؤون، مشيراً إلى أنَّ السبب الثاني للقطع يتمثل في حجب وزارة المالية لعدد كبير من الأسر التي لديها ازدواجية في الدخل، مثل استفادة بعض الأسر من مخصصات الشؤون وتلقيها مساعدات من مؤسسة الشهداء والجرحى.

ولفت إلى أن وزارة المالية في رام الله حجبت بعض الأسر لوجود سجل تجاري لرب العائلة.

وبين إبراهيم أن الأسر التي تعرضت للحجب بإمكانها تقديم استئناف في المقر الخاص بالوزارة؛ لإعادة النظر في الحجب، موضحاً أن الحجب تم بناءً على إجراءات ادارية عادلة، سواء تلك الناتجة عن وزارة المالية، أو مديريات وزارة التنمية.

في السياق، نفى وكيل الوزارة إدراج دفعة اسماء جديدة للاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد صرفت مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة منها في كافة محافظات الوطن صباح اليوم الأحد.

يُذكر أن الأسر الفقيرة تتقاضى مساعدة نقدية كل ثلاثة أشهر بحسب حالتها ما بين كحد أدنى 750 شيكل و– 1800 شيكل كحد أقصى (200- 480 دولارًا)، ويستفيد منها أكثر نحو (75) ألف أسرة في قطاع غزة تتلقى مساعدة نقدية بمبلغ يقارب الـ (99) مليون شيكل، وأكثر من (43) ألف أسرة في الضفة الغربية بمبلغ يزيد عن (40) مليون شيكل.

ويعاني قطاع غزة أوضاعاً اقتصادية صعبة، بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاماً، إضافة للإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في شهر مارس 2017؛ التي من بينها الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.