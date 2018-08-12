المؤبد لمرشد الإخوان وخمسة آخرين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها في إعادة محاكمة كل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و8 آخرين من قيادات الجماعة بقضية "أحداث البحر الأعظم"، حيث عاقبت 5 من قيادات الإخوان بالسجن المؤبد وعاقبت باسم عودة بالسجن المشدد 15 سنة وثلاثة آخرين بالمشدد 10 سنوات.

وعاقبت كلا من محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حمودة حجازي والحسين عنتر بالسجن المؤبد.

وعاقبت باسم عودة بالسجن المشدد 15 سنة وعاقبت كل من هشام كامل وجمال فتحى يوسف واحمد ضاحى تغيان بالسجن المشدد 10 سنوات صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

وجاء قرار الاتهام واحالة المتهمين للمحاكمة التي باشرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية تحت اشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول للنيابة بأن المتهمين عقدوا اجتماعًا في ميدان رابعة العدوية اتفقوا خلالة مع اخرين علي التجمهر في مسيرات تجوب شوراع الجيزة بغرض استخدام العنف و فرض السطوه و ترويع المواطنين و ان ذلك الاتفاق قد تم نقلة الي بقية المتهيمين و منهم باسم عوده في صورة تكليف بالتنفيذ فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو و ما ان وصلت شارع البحر الاعظم فقاموا بترويع المواطنين و التعدي عليهم في منازلهم و محلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الاليه و الخرطوش و الاسلحة البيضاء فقتلوا 5 من المواطنين و اصابوا 100 أشخاص.