الحركة العالمية: إسرائيل تتعمد قتل الأطفال الفلسطينيين

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت 37 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسببت بإعاقة 13 آخرين منذ بداية العام الجاري.

وأفاد فرع الحركة في فلسطين في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد الفتك بأطفال فلسطين من خلال استهدافهم بصورة متعمدة ومباشرة، بقصد قتلهم أو التسبب لهم بضرر دائم.

ونقلت "الحركة" شهادات عن شهود عيان، تشير إلى أن الأطفال الذين استشهدوا لم يكونوا يشكلون أي تهديد على حياة جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى حادثة استشهاد الطفلة بيان أبو خماش (سنة ونصف) ووالدتها التي كانت حاملا في شهرها التاسع، وإصابة والدها بجروح، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن القتل ليس الأسلوب الوحيد الذي يتعرض له أطفال فلسطين.

وأشارت إلى حالات الأطفال عبد الله قاسم، وعلي فروانة، وصالح عاشور، من قطاع غزة، حيث فقد "قاسم" قدميه إثر تعرضه للإصابة برصاص قناص إسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، فيما أصيب "فروانة" بشلل في الأطراف السفلية.

وقالت "الحركة" إن "عاشور" فقد البصر إثر إصابته برصاصة في الرأس.

وطالبت الحركة العالمية بضرورة فتح تحقيقات مهنية وشفافة ومحايدة في حوادث إطلاق النار التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بطريقة تتناقض مع المعايير سواء الدولية أو الإسرائيلية، ومحاسبة الجنود الذين يستهدفون المتظاهرين السلميين، وخاصة الأطفال، بقصد القتل أو التسبب لهم بإعاقات دائمة.