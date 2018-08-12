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اختتام دورة التحليل المالي والفني والأساسي المتقدم باستخدام برنامج Excel

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:57 - 12 اغسطس 2018
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اختتم منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني شمال غزة بالشراكة مع مكتب الولاء للمحاسبة وتحصيل الديون امس السبت، دورة تدريبية بعنوان "التحليل المالي والفني والأساسي المتقدم باستخدام برنامج Excel المتقدم".

وأشرف على الدورة كلاً من مسؤول منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني شمال غزة أحمد قاسم ومدير مكتب الولاء نضال صبرة، والمدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات خضر شنيورة ومديرة دائرة التعليم المستمر في جامعة غزة مي نايف ومدير دائرة التعليم المستمر بالجامعة الإسلامية محمد الكرد و دكتور في البرمجة اللغوية العصبية من جامعة غزة مروان نايف و أستاذ مشارك بإدارة الأعمال من الجامعة الإسلامية وسيم الهبيل, ولفيف من المحاسبين والمحاسبات.

وحاضر التدريب سامي أبو عبدالله على مدار 22 ساعة تدريبية تناولت عدة محاور منها التعرف على الشركات الفلسطينية بالبورصة وإعداد الحسابات الختامية للشركات باستخدام الإكسل والتحليل المالي بالنسب باستخدام الإكسل وقراءة النسب المالية والتحليل الفني لأسهم الشركات في البورصة والتحليل الأساسي لأسهم الشركات في البورصة وإعداد برنامج على الإكسل للتحليل المالي و الفني .

وأفاد أبو عبدالله أن الدورة تهدف إلى التعرف على الشركات الفلسطينية بالبورصة وإعداد الحسابات الختامية للشركات باستخدام الإكسل والتحليل المالي بالنسب باستخدام الإكسل وقراءة النسب المالية والتحليل الفني لأسهم الشركات في البورصة وأيضا التحليل الاساسي لأسهم الشركات في البورصة وإعداد برنامج على الإكسل للتحليل المالي و الفني .

وفي نهاية الدورة وزعت الشهادات على المشارين بالدورة من المحاسبين والمحاسبات وتكريم طاقم التدريب والمشرفين والضيوف المشاركين في نجاح الدورة التدريبية.

 

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