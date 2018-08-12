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على أنقاض المسحال:الفصائل تُطالب بمحاسبة الاحتلال كمجرمي حرب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:33 - 12 اغسطس 2018
قصف مبنى المسحال ‫(43254278)‬ ‫‬.JPG قصف مبنى المسحال ‫(43254278)‬ ‫‬.JPG
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طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الأحد، بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي"، كمجرمي حرب بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

وطالبت اللجنة في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والإسلامية على أنقاض مركز المسحال الثقافي، بضرورة استعادة الوحدة الوطنية كرد على جرائم الاحتلال وكمدخل لكل المشاكل العالقة ولمواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية.

وكانت طائرات حربية "إسرائيلية" استهدفت الخميس الماضي، مبنى مؤسسة المسحال الثقافي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بأكثر من 10 صواريخ مما أدى لتدميره بالكامل.

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