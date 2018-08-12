الديمقراطية والوحدة الطلابية تنظمان حفلا تكريميا للطلبة الناجحين في الانجاز

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكتلة الوحدة الطلابية في محافظة نابلس حفلا تكريميا للطلبة الناجحين في الثانوية العامة "الانجاز"، بحضور أعضاء المكتب السياسي للجبهة ماجدة المصري، محمد سلامة ومحمد دويكات، وأعضاء اللجنة المركزية سفيان بركات وحسن شحادة وجمال محاميد، وعدد من قادة وكوادر الجبهة وكتلة الوحدة الطلابية، وحشد واسع من الطلبة الناجحين وذويهم.

وافتتح الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وألقى ممثل كتلة الوحدة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية أدهم ياسين كلمة، رحب فيها بالطلبة الناجحين وذويهم، مؤكدا أن كتلة الوحدة الطلابية في جامعات الوطن ستبقى المدافع عن حقوق الطلبة الأكاديمية والوطنية والثقافية والنقابية، ومن أجل توسيع حرية الرأي والتعبير في المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية.

وتطرق ممثل كتلة الوحدة الطلابية عن تاريخ كتلة الوحدة في الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية، ودورها الطلابي البارز منذ تأسيسها في جامعة بير زيت عام 1981، مضيفا أن الكتلة كان لها الدور الأبرز في الدفاع عن حقوق الطلبة، وتشكيل أول مجلس اتحاد طلبة بين الكتل الطلابية الأخرى.

وألقت الطالبة عبير عمارنة كلمة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، شكرت خلالها كتلة الوحدة الطلابية والجبهة الديمقراطية على مبادرتهما بتنظيم الحفل، ومشيدة بجهود الهيئات التدريسية وذوي الناجحين على دورهم في الوصول لتحقيق الانجازـ ومؤكدة أن هذا الحفل يزيد من الإصرار على مسيرة العلم والمعرفة، من اجل تحقيق التفوق والنجاح.

وفي كلمة للجبهة الديمقراطية، هنأ عضو المكتب السياسي للجبهة محمد سلامة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة وذويهم، منوها أن الحفل يأتي ضمن برنامج كتلة الوحدة الطلابية لتأهيل الطلبة الناجحين للنهوض بالمجتمع الفلسطيني، والرقي بالطلبة إلى أعلى المستويات، ومؤكد على أهمية التحصيل العلمي كسلاح في وجه الاحتلال خلال معركة التحرر الوطني.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على ضرورة استنهاض دور الحركة الطلابية في الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم، كونهم يشكلون رافعة للنضال الوطني الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال، مطالبا بضرورة الإسراع في إقرار وتنفيذ قانون صندوق الطالب الجامعي من اجل تمكين جميع الطلبة من الالتحاق بالجامعات دون عائق مادي.

وأثنى سلامة على دور الكوادر العلمية والهيئات التدريسية في إنجاح امتحان الثانوية العامة "الانجاز".

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الطلبة الناجحين وتقديم الدروع التقديرية والهدايا الرمزية.