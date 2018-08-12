اعتقال 5 شبان من الضفة بينهم شقيقي شهيدين من رام الله

شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال في الضفة، طالت اسرى محررين وشقيقي شهيدين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد 3شبان من رام الله واثنين من الخليل، كما داهمت مناطق اخرى بالضفة.

وافادت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر صائب فهمي أبو سليم شقيق الشهيد رامز ابو سليم، خلال اقتحامها قرية رنتيس غرب رام الله، والأسير المحرر عبد الفتاح كمال أجرب (31 عاماً) من منزله في قرية قبيا غرب رام الله، واعتقلت ايضا الشاب نضال ابراهيم عطا شقيق الشهيد براء عطا من قرية دير ابو مشعل غرب رام الله، وداهم جنود الاحتلال القرية واطلقوا طائرة تصوير في أجوائها.

كما اعتقل الاحتلال الشاب أكرم محمد جبارات (21 عاماً) بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في حلحول شمال الخليل، الى جانب اعتقله الشاب عدي نعمان من ذات المدينة.

وانتشرت قوة راجلة من جيش الاحتلال في منطقة المنطرة قرب قرية كفر قليل جنوب نابلس.